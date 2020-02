Züge halten nicht in Mülheim, Essen und Bochum

Bahnfahrer müssen sich am Karnevalswochenende auf Probleme einstellen. Die Bahn sperrt Freitag Abend ab 22 Uhr die Strecke zwischen Duisburg und Dortmund. Arbeiter müssen Schienen austauschen und das Gleisbett erneuern. Deswegen werden viele Züge umgeleitet. Teilweise fahren Busse statt Bahnen. Betroffen ist der Nah- und der Fernverkehr. In Mülheim, Essen und Bochum halten am Wochenende keine Züge.