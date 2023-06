Züge fallen wegen Personalmangel aus

In Mülheim war in den vergangenen Tagen immer wieder mal die S1 von Ausfällen betroffen. Die Lage ist angespannt, sagt der Verband Deutscher Verkehrsunternehmen in NRW. Die Branche versuche seit Jahren vieles, um mehr Menschen für einen Job in der Lok zu begeistern. Das klappt aber offenbar noch nicht im nötigen Maße. Die Probleme im Bahnverkehr dürften sich weiter zuspitzen, denn mehr als ein Drittel aller Lokführer wird in den nächsten Jahren in Rente gehen.