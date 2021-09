Züge fahren wieder normal

Auch im Nahverkehr läuft wieder alles normal. Die ausgefallene RB33 fährt wieder zwischen Essen und Aachen, der RE2 zwischen Düsseldorf und Münster und die S1 ist ab Mülheim wieder zweimal die Stunde unterwegs. Die Bahn hat angekündigt, dass sie heute zu ihrem normalen Fahrplan zurückkehren will. Das klappt aber vermutlich nicht ganz reibungslos, weil aktuell viele Züge nicht da stehen, wo sie eigentlich losfahren müssten. Wer heute weitere Strecken mit der Bahn fahren will, sollte deswegen auch heute - nach Ende des Streiks - besser online noch mal seine Verbindung checken. In nächster Zeit sind weitere Streiks nicht ausgeschlossen, da sich die Lokführergewerkschaft GDL und die Deutsche Bahn im Tarifkonflikt noch nicht geeinigt haben.