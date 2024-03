Züge fahren in den Osterferien Umleitungen

Es gibt viele Ausfälle um Umleitungen im Regional- und Fernverkehr. Zwischen Duisburg und Oberhausen fallen sämtliche Regionalzüge aus. Das gleiche gilt für die Strecke zwischen Duisburg und Mülheim. Entlang der gesperrten Strecken werden Ersatzbusse eingesetzt. Viele Fernzüge umfahren außerdem das westliche Ruhrgebiet komplett, allerdings nicht alle. So kommt man z.B. ohne Probleme mit dem ICE von Essen nach Berlin und zurück. Los geht es am Freitag (22.3.) um 21 Uhr. Ende der Bauarbeiten ist am 8. April um 5 Uhr. In dieser Zeit baut die Bahn an fünf Brücken, u.a. in Oberhausen und Duisburg und am Kreuz Kaiserberg. Alle Infos zu den Fahrplanänderungen gibt es hier. Vor Ort in den betroffenen Bahnhöfen hat die Bahn auch zusätzliches Personal eingeplant, um Fahrgästen mit ihren Fragen zu helfen.