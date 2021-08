Zu- und Ausstieg an Schleuseninsel verlegt

Trotzdem läuft noch nicht alles so wie vor dem Hochwasser. Die Anlegestelle am Wasserbahnhof ist so stark beschädigt, dass sie bis auf Weiteres gesperrt bleibt. Zu- und Ausstieg finden gegenüber am Ruhrufer statt. Der Parkplatz an der Schleuseninsel ist ebenfalls dicht. Die Stadt empfiehlt, die Autos auf dem Parkplatz an der Stadthalle abzustellen. Die Fahrten finden unter den üblichen Corona-Auflagen statt. Tickets können online bis 15 Minuten vor Abfahrt gebucht werden. Tickets für Teilstrecken gibt es nur an Bord.

Direkter Link zu den Tickets: https://linienfahrten.reservix.de/#2021-08-04