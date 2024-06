Zoolauf zugunsten der Riesenschildkröten

Start ist mit der Schülergruppe, anschließend kommen die Bambini, erstmals Nordic-Walking und Walking, Mixed-Staffel und Staffeln für Frauen und Männer. Eine Staffel besteht dabei aus zwei Läufern, die jeweils einen Rundkurs von 2,5 Kilometern Länge zwei Mal durchlaufen. Start und Ziel befinden sich am Seelöwengehege. Wer mag, kann sich noch bis zum 20. Juni anmelden. Der Zoolauf findet bereits zum 15. Mal statt. Spenden und Erlöse gehen in diesem Jahr an die Riesenschildkröten. Mit dem Geld soll das Tierhaus modernisiert werden.