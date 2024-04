Zoo Duisburg: Nachwuchs bei Kängurus

Sind die nicht süß? Zwei Flinkwallabys sind im Zoo Duisburg auf die Welt gekommen. Zwillinge sind laut Tierpflegerin Anna Moia ziemlich selten, eher eine Ausnahme. "In der Regel wächst immer nur ein Jungtier in der Beuteltasche der Mutter heran“. Geboren worden sind die jungen Flinkwallabys schon rund um August des vergangenen Jahres. Hiervon mitbekommen hat niemand etwas. "Junge Kängurus sind bei ihrer Geburt winzig klein und nur wenige Gramm schwer. Selbstständig krabbeln die Jungtiere in den Beutel und wachsen hier für die nächsten Monate unsichtbar heran", erklärt die Beuteltier-Expertin. Erst ab einem Alter von rund vier Monaten macht sich der Nachwuchs bei den Pflegern bemerkbar.

Flinkwallabys in Deutschland ziemlich selten

© Zoo Duisburg / M. Appel © Zoo Duisburg / M. Appel

Die Jungtiere haben den Beutel ihrer Mutter verlassen, sind für Zoogäste nun auch wirklich zu sehen und bei Erkundungstouren zu begleiten. Die Flinkwallabys sind in Nordrhein-Westfalen laut Zoo-Angaben übrigens einzigartig, einzig im Münchener Tierpark Hellabrunn gebe es noch diese Beuteltierart aus dem Norden und Osten Australiens zu begutachten.