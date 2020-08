Zollfahndung entdeckt illegale Zigarettenfabrik

Die Einsatzkräfte haben zwölf Tatverdächtige aus Polen und der Ukraine festgenommen. Außerdem wurden 55.000 Stangen gefälschter Zigaretten und rund sechs Tonnen Tabak sichergestellt. Der wöchentlich geschätzte Steuerschaden durch die illegalen Zigaretten liegt bei 1,5 Millionen Euro. Die Ermittler gehen davon aus, dass die Anlage schon seit 2016 in Betrieb ist. Der Tipp kam von der Polizei in Polen. Neben der Zollfahndung Essen waren unter anderem das Hauptzollamt Duisburg, die Bundespolizei und die Staatsanwaltschaft Kleve an dem Fall beteiligt.

Illegale Zigarettenfabrik © ZFA Essen

Die entdeckte Produktionsanlage für illegale Zigaretten ist erst die vierte, die in Deutschland sichergestellt werden konnte. 2003 war das schon mal in Oberhausen und 2005 in Köln/Koblenz mit insgesamt drei Anlagen gelungen.