Zeugen gesucht nach Anschlag auf Bahnhof Oberhausen-Sterkrade

Nach dem Anschlag am Bahnhof Oberhausen-Sterkrade sucht die Bundespolizei jetzt nach Zeugen. Unbekannte hatten aus Ästen und Draht zwei Haken gebastelt und in die Oberleitungen geworfen - vermutlich von einer Brücke aus, heißt es. Ein Zug des Anbieters Abellio war gegen 4 Uhr heute früh in das Hindernis gefahren und kam dann nicht mehr weiter. Der Anschlag legte den Bahnverkehr zwischen Duisburg und Emmerich bis heute Mittag lahm.

© Gerd Wallhorn/FUNKE Foto Services