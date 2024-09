Zeppelinstraße nach Unfall wieder frei

+++ UPDATE 14:20 Uhr: Die Sperrung der Zeppelinstraße ist aufgehoben +++





In Mülheim ist die Kreuzung Zeppelinstraße/Steinknappen/Holthauser Höfe aktuell in Richtung Essen gesperrt. Das sagt die Polizei. An der Kreuzung sind ein LKW und eine Straßenbahn zusammengestoßen.

© EKH-Pictures - stock.adobe.com