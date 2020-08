Zentrale von Galeria Karstadt Kaufhof bleibt in Essen

Ich hoffe, dass wir in NRW noch mehr Warenhäuser retten können, sagt Laschet. Dazu könnte es noch im Laufe der Woche aktuelle Infos geben. Ursprünglich sollten 62 der 172 Galeria Karstadt Kaufhof-Filialen schließen. Mittlerweile ist die Zahl auf 48 gesunken. Durch den Corona-Lockdown war der Konzern in eine Krise geraten. Mittlerweile steckt er in einem Insolvenzverfahren und versucht, sich in Eigenregie zu sanieren.