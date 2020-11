Zeichen gegen Gewalt an Frauen

Orangefarben sind heute unter anderem Rathäuser, Theater und Kirchen, aber auch Gebäude von Organisationen und Vereinen - zum Beispiel in Oberhausen, Mülheim, Dortmund, Bottrop und Gelsenkirchen. In Essen sind ab 17 Uhr neben vielen Gebäuden auch die Zeche Zollverein und die Philharmonie dabei. In Oberhausen leuchten ab 17 Uhr das Zinkweißgebäude an der Schwartzstraße und der Gasometer in orange.

Online-Kampagne

Außerdem startet in Oberhausen der Arbeitskreis Gewalt heute eine Online-Kampagne gegen sexuelle Ausbeutung. Und in Mülheim weht am Stadthafen die Fahne "Frei leben ohne Gewalt". Studien belegen, dass jede dritte Frau in einer Partnerschaft Opfer körperlicher Gewalt und fast jede zweite Frau in Deutschland Opfer psychischer Gewalt wird. Kinder im Haushalt sind von Gewalt immer mit betroffen.