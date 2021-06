Zeichen am Historischen Rathaus

Heute werden an vielen Orten in ganz Deutschland Regenbogenflaggen gehisst oder auch Wahrzeichen und Sportstadien bunt beleuchtet. Anlass dafür ist, dass die UEFA untersagt hatte, dass das Münchener Stadion heute zum Deutschlandspiel aus Protest gegen die Politik der ungarischen Regierung in Regenbogenfarben leuchten darf.