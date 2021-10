Zehn Premieren an zwei Tagen

Die Vorführungen sind unter anderem im Theater an der Ruhr und im Ringlokschuppen in Mülheim zu sehen. Außerdem im Theater Oberhausen, im PACT Zollverein und in Theater und Philharmonie Essen, im Schauspielhaus Bochum sowie im Theater Duisburg. Per Tag soll es zwei Vorstellungsblöcke geben. Zuschauer können Vierertickets kaufen und die Vorstellungen an beiden Tagen kombinieren. Die Tickets kosten pauschal 45 Euro, ermäßigt 30 Euro. Die Vierertickets und das Programm gibt es online. Einzeltickets sind im jeweiligen Theater erhältlich.