Zahlreiche Helfer und Unterstützer

Ein Schwerpunkt am ersten Tag war der Abschnitt zwischen Mintard und Stadtmitte. Am zweiten Tag waren es die Ruhrauen in Styrum. Beim dortigen Landwirt hatte das Hochwasser viele Zäune zerstört und Geröll angespült. Unterstützt wurden die Helfer von zahlreichen Firmen, Organisationen und Sponsoren.