Zahl der Erstspender weiter gering

Im Jahr 2022 zum Beispiel zählt der DRK-Blutspendedienst West bei 34 Terminen insgesamt 2507 Spender, darunter 251 Erstspender. Im Jahr 2023 waren es an 36 Terminen insgesamt 2645 Spender, darunter 289 Erstspender. Vor allem die kommenden Wochen sind sehr schwierig, was die Versorgung mit Spenderblut angeht, heißt es. Grund sind die zahlreichen Feiertage im Mai, die viele für Kurzurlaube genutzt haben. Im Mai sei spürbar weniger Blut gespendet worden. Jetzt sind bald Sommerferien, in denen die Spendenbereitschaft auch wieder zurückgehen wird. Das DRK ruft deshalb heute am Weltblutspendetag dazu auf, zu einem der nächsten Blutspendetermine in Mülheim zu kommen. Termine gibt es zum Beispiel am 26.Juni und 31. Juli auf dem Altenhof (Kirchenhügel)





Alle Infos und Termine DRK-Blutspendedienst West