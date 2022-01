Zahl der Corona-Toten gestiegen

Die Zahl der Corona-Toten ist in Mülheim gestiegen. Heute meldet der Krisenstab zwei weitere Verstorbene. Insgesamt sind es jetzt 273. Akute Corona-Infektionen sind heute in Mülheim 628 registriert - 52 mehr als gestern. Die Inzidenz gibt das RKI heute mit 220,6 an. Die Hospitalisierungsrate liegt in NRW bei 2,53.

