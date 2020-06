Zahl der Corona-Kranken stabil

Die Zahl der bekannten Corona-Infektionen in Mülheim ist stabil. Stand heute 9:15 Uhr gibt es bei uns in der Stadt 15 Infizierte - so viele, wie gestern. Das hat die Stadt mitgeteilt. Insgesamt 192 Mülheimer ,die sich bisher mit dem Corona-Virus angesteckt haben, sind inzwischen wieder vollständig genesen. 50 Mülheimer sind aktuell in häuslicher Quarantäne.

