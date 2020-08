Zahl der bestätigten Infektionen weiter stabil

In Mülheim sind seit gestern Morgen ( 9:15 Uhr ) 294 weitere Corona-Tests gemacht worden. Fünf weitere akute Infektionen wurden nachgewiesen. Die Zahlen meldet heute unsere Stadt. Aktuell gibt es 40 nachgewiesene Infektionen in Mülheim.165 Menschen in unserer Stadt sind in häuslicher Quarantäne.

© photoguns - stock.adobe.com