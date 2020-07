Zahl der bestätigten Corona-Fälle steigt leicht

Bei uns in Mülheim ist das Corona-Virus seit gestern Morgen bei fünf weiteren Menschen nachgewiesen worden. Stand heute Früh 9:15 Uhr steigt die Zahl der Fälle damit auf insgesamt 344. Das teilte unser Rathaus mit. Als akut infiziert gelten aktuell 25 Mülheimer. Insgesamt 186 Menschen in unserer Stadt befinden sich im Moment in häuslicher Quarantäne.

