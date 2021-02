Zahl der akuten Infektionen gesunken

Die Zahl der akuten und nachgewiesenen Corona-Infektionen ist in Mülheim gesunken. Aktuell sind es 148, elf weniger als gestern. ( Stand 16.2., 6 Uhr ) Laut Krisenstab Mülheim sind innerhalb von 24 Stunden in Mülheim sieben weitere Corona-Fälle registriert worden - weil aber mehr Mülheimer ihre Infektionen auskuriert haben, ist die Zahl unter dem Strich gesunken. Seit Beginn der Pandemie haben sich in Mülheim insgesamt 5438 Menschen mit dem Virus infiziert.

© Oliver Mengedoht/ FUNKE Foto Services