Wünsche zum Mitnehmen an Mülheimer Brücken

Jeder, der an den Wünschen vorbei geht, darf sich einen mitnehmen für die schwere Zeit, heißt es vom Fair1-Heim. Heimat gebe uns trotz Coronavirus Sicherheit und Geborgenheit. Aus diesem Grund habe man sympolisch die Brücken gewählt, um die Wunschkarten aufzuhängen. Sie verbinden Mülheim. Die guten Wünsche zum Mitnehmen gibt es unter anderem an der Schloßbrücke, der Mendener Brücke und an der Schleuseninsel.