Wohnungen: Kaum Bewegung bei Kaufpreisen

Nach einer aktuellen Auswertung des Portals Immowelt zahlen Wohnungskäufer in Mülheim für die Finanzierung einer durchschnittlichen 75-Quadratmeter-Wohnung monatlich 725 Euro, nur 7 Euro weniger als im Oktober vor drei Jahren. Deutlicher gesunken sind die Preise in Duisburg. In anderen Teilen des Ruhrgebiets sind die Kaufpreise für Wohnungen gegen den bundesweiten Trend noch einmal gestiegen, darunter in Essen, Gelsenkirchen und Bottrop.