"Wochen der Studienorientierung" an der HRW

Was kann ich studieren? Was muss ich können? Was lerne ich? Diese und weitere Fragen werden den Studieninteressierten beantwortet. An der HRW gibt es dazu ein vielfältiges Programm mit Veranstaltungen und Sprechstunden rund ums Studium. Auch Einblicke in den Alltag an der Uni können Interessierte bekommen, indem sie Vorlesungen besuchen. Außerdem bietet die Hochschule Führungen durch die Labore der Institute, Infoveranstaltungen und Workshops an.

Eine Infoveranstaltung ist zum Beispiel am Mittwoch, den 18.01., von 15:00 bis 16:30 Uhr. Dort erfahren Interessierte alles über den Frauenstudiengang Maschinenbau an der HRW.

Genauere Infos und das ganze Programm finden wir auf der Website der Hochschule Ruhr West.

Die "Wochen der Studienorientierung" sind eine gemeinsame Initiative des Wissenschaftsministeriums, des Schulministeriums, der Regionaldirektion NRW, der Bundesagentur für Arbeit und der NRW-Hochschulen.