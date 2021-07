Wir in NRW - zusammen stark

Wir möchten Betroffene, Helfer, Vertreter von Hilfsorganisationen, Künstler, Politiker und Menschen aus ganz NRW zu Wort kommen lassen, die während dieser Jahrhundertflut zusammenhalten. Dazu könnt ihr uns im euer Danke per Text schicken oder, wenn ihr uns das erlaubt, auch selbst im Radio euren Dank formulieren. Außerdem könnt ihr für betroffene Familien und Kinder spenden über unsere Aktion Lichtblicke.

Aktion Lichblicke sammelt spenden

Nachbarschaftliche Hilfe in NRW und Solidarität mit Kindern und Jugendlichen in Not – dafür steht seit über 20 Jahren die Aktion Lichtblicke. Die Jahrhundert-Unwetter und die damit verbundene Flutkatastrophe haben Mitte Juli 2021 viele Regionen in NRW sehr hart getroffen. Bei einigen Familien hat das Schicksal besonders schlimm zugeschlagen, da sie in den Fluten einen geliebten Menschen verloren haben. Viele werden aber auch erhebliche Sachschäden an Häusern, Wohnungen und Hausrat beklagen müssen, manche haben sogar ihr Zuhause durch die Wassermassen komplett verloren. In diesen schweren Zeiten ist die Aktion Lichtblicke ganz nah bei den betroffenen Familien mit Kindern aus NRW, die durch die Unwetter in eine existentiell bedrohliche Situation gekommen und schnell auf finanzielle Unterstützung angewiesen sind. Die Aktion Lichtblicke möchte einen kleinen Lichtblick in dieser schwierigen Zeit anbieten und sich mit Familien in NRW solidarisch zeigen.