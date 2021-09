Wintersemester startet mit mehr Präsenz-Angeboten

Trotz Corona finden ab sofort wieder mehr Angebote in Präsenz statt - zum Beispiel Laborpraktika, kleine intensive Projekte und Übungen. Große Vorlesungen dagegen sollen weiter online laufen. Die HRW hat sich gut auf das neue Semester vorbereitet. Die Hörsäle und Seminarräume sind mittlerweile mit Lüftungsanlagen ausgestattet. Sie wechseln sechsmal, beziehungsweise viermal die Stunde die komplette Luft im Raum. Zusätzlich setzt die Hochschule auf die 3G-Regel. Studenten, Lehrende und alle anderen auf dem Campus müssen geimpft, genesen oder getestet sein und das nachweisen können. Ein Sicherheitsdienst wird das stichprobenartig überprüfen. Ab sofort haben auch die Bibliothek, die Lernflächen und die Mensa an beiden Standorten in Mülheim und Bottrop wieder geöffnet.