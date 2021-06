Wiederbelebungsversuch für Kiosk

Eigentlich hatte die Politik 2017 beschlossen, den alten Kiosk abzureißen. Dazu fehlte aber das Geld - vor allem weil in dem sanierungsbedürftigen Gebäude auch die Technik für die Tiefgarage unter dem Rathausmarkt untergebracht ist. Stattdessen soll die Verwaltung jetzt neue Interessenten suchen, die den Kiosk gern mieten und betreiben würden. Für den Fall, dass sich jemand findet, soll die Verwaltung außerdem einen Vorschlag ausarbeiten, wie sich der sanierungsbedürftige Kiosk wieder in Schuss bringen lässt. Da der Kiosk bislang nicht abgerissen wurde, entwickelt er sich immer mehr zu einem Schandfleck auf dem Rathausmarkt, sagten CDU und Grüne. Deswegen wünschen sie sich, dass schnellstmöglich was passiert.