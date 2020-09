Wieder Corona-Fälle in Kitas und Schulen

Am Wochenende hat die Stadt von mehreren Corona-Fällen in Kitas und Schulen berichtet. Für die Kontaktpersonen wurde eine Quarantäne angeordnet. Betroffen sind die Mäusegruppe der Kita Auf den Hufen, die Klasse 9b und der Religions- und Französischkurs der 9. Klasse der Luisenschule, die Qualifikationskurse Q2 der Otto-Pankok-Schule und die Klasse 4d der Oembergschule. Die betroffenen Kinder können sich freiwillig und kostenlos im städtischen Diagnosezentrum auf Covid19 testen lassen.

Coronafall bei Fußballern

Auch bei Rot-Weiß Mülheim hat es einen Corona-Fall gegeben. Deshalb ist die komplette Bezirksliga-Mannschaft von Rot-Weiß Mülheim noch bis zum 1. Oktober in Quarantäne. Mülheims 7-Tage-Inzidenz ist auf 15,2 gesunken (am 21.09.), nachdem sie zuletzt (Stand 19.09.) bei 32,8 lag. Sie gibt die Anzahl der Neuinfektionen an, die innerhalb der vergangenen sieben Tage aufgetreten sind. Und zwar umgerechnet auf 100.000 Einwohner. Sobald diese Zahl den Wert von 35 überschreitet, müssen seitens der Stadt erste Maßnahmen ergriffen werden.