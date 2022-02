Wieder bis zu 10.000 Fans in den Stadien

Die Lockerungen in der neuen Corona-Verordnung machen auch mehr Zuschauer in den Ruhrgebiets-Stadien möglich. Beim BVB werden am Sonntag gegen Bayer Leverkusen 10.000 Fans im Stadion sein.

© foto@luftbild-blossey.de