Wie ein Wikinger über die Ruhr

In dem 12 Meter langen Schiff ist Platz für 14 Menschen. Touren damit sind von Juni bis einschließlich September an ausgewählten Terminen möglich: 28. Juni, 12. und 26. Juli, 9. und 23. August sowie 6. und 20. September, jeweils dienstags, um 15.30 Uhr. Die Fahrt geht über zwei Stunden vom Mülheimer Wasserbahnhof und wieder zurück. Tickets kosten laut MST 34 € pro Person. Besitzer der RUHR.TOPCARD zahlen nur die Hälfte. Buchungen sind online und in der Touristinfo möglich.

Info telefonisch (0208 / 960 96 46) oder per E-Mail (touristik@mst-mh.de).





Alle weiteren Details und Buchungen gibt es auf: wikingerschiff.ruhr