Wichtige Straße in Essen wird zum Fluss

Eine wichtige Straße in Essen stand heute komplett unter Wasser. In der Ernestinenstraße im Stadtteil Stoppenberg hat es einen Rohrbruch an einer Hauptwasserleitung der Stadtwerke gegeben. Mehrere tausend Liter Wasser sind dort zu einem Fluss geworden.

© Justin Broch/ Radio Essen