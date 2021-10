whatsappdown, #facebookdown, #instagramdown: Die besten Netzreaktionen

Eine tolle Konversation gab es unter dem offiziellen Twitter-Account, der wortwörtlich alle Menschen begrüßte. Firmen wie McDonalds oder Microsoft kommentierten darunter und lieferten viele Kommentare zum Schmunzeln und Lachen.

Selbstverständlich ließ sich aber auch ganz Twitter-Deutschland es nicht nehmen, unter den Hashtags #whatsappdown, #facebookdown und #instagramdown zu kommentieren was das Zeug hält. Dabei haben wir so einige lustige Tweets entdeckt. Zum Beispiel diesen hier von SAT.1-Moderator Daniel Boschmann, der sich auf die aktuellen Sondierungsgespräche bezieht.

Oder aber auch der Komiker Lutz van der Horst, der etwas ausspricht, was vielleicht der eine oder andere sich irgendwie - egal ob lustig oder ernst gemeint - gedacht hat.

Fußballer müssen normalerweise ja immer bierernste Antworten auf Fragen von Journalisten geben und sonst auch sich so verhalten, dass sie bloß keinen Fehler machen. Das gilt aber nicht immer für Mats Hummels, der auf Twitter recht aktiv ist und diese besondere Situation nicht ungenutzt lässt. Thomas Müller ist auf seinen Tweet auch direkt aufmerksam geworden.

Ganz hoch im Trend ist ja derzeit die Serie "Squid Game" auf Netflix. Sehr viele Reaktionen haben Bezug zu dieser Serie. Wer sie gesehen hat, schaut sich mal diese Tweets an, wer sie nicht gesehen hat, darf weiterscrollen.

Whoever made this, it is so witty! ? #InternetShutDown #facebookdown pic.twitter.com/kKbWjWjLEg

Congratulations Twitter, you made it to the next round! ? #facebookdown #instagramdown #WhatsApp #facebook #SquidGame pic.twitter.com/YOXPysp3dM

Und zum Schluss noch das, worauf es ankommt. Eine Entschuldigung seitens eines Technologie-Chefs von Facebook, der auch die Zeichen der Zeit erkannt hat und sich bei all denen entschuldigt, die auf die sozialen Dienste angewiesen sind (für Werbung oder andere Marketing-Zwecke beispielsweise).

Facebook services coming back online now - may take some time to get to 100%. To every small and large business, family, and individual who depends on us, I'm sorry.