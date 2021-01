Wg Kälte: Teestube für Obdachlose auch Sa u So offen

Normalerweise bietet die Wohnungslosenhilfe des Diakonischen Werks den Treffpunkt nur unter der Woche mo-fr jeweils von 8 bis 15 Uhr an. Die erweiterten Öffnungszeiten sollen jetzt im Winter auch an noch mehr Wochenenden gelten, und zwar immer dann, wenn die Temperaturen unter den Gefrierpunkt fallen. Natürlich müssen wegen der Corona-Pandemie auch in der Teestube Abstands- und Hygieneregeln eingehalten werden, sagt die Diakonie. Neben der Teestube ist die Hygienestation. Hier haben Wohnungslose die Möglichkeit zu duschen und Wäsche zu waschen.