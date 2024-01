WestLotto zieht Jackpot-Bilanz für 2023

Ein Tipper hat dort mehr als 35 Millionen Euro im Eurojackpot abgeräumt. Das teilt WestLotto in seiner Jahresbilanz mit. Mitte Juli ging außerdem ein Lottogewinn über fast 17 Millionen Euro in den Kreis Recklinghausen. Insgesamt haben im letzten Jahr im Ruhrgebiet 67 Spielteilnehmer mindestens 100.000 Euro gewonnen. Der ungewöhnlichste Lottogewinn des letzten Jahres ging laut Bilanz in den Raum Köln. Ein Tipper hatte dort neun Mal die gleichen Zahlen angekreuzt und kassierte neun Mal 100.000 Euro Gewinn.