Weshalb Düfte uns beeinflussen und welche Auto-Düfte gerade im Trend sind

Kaum ist der Winter vorbei, nimmt man wieder ganz viele Gerüche und Düfte wahr - es sei denn, man ist Allergiker. Mit Beginn des Frühlings erreichen unsere Nasen wieder ganz verschiedene Düfte. Sei es das Parfüm von einer fremden Person, der Grillgeruch des Nachbarn oder die Blumenwiese in den Parks. Meist verbinden wir positive Gedanken zu den Gerüchen und Düften. Doch warum ist das überhaupt so? Unser Kollege Kai Klüting hat mit einem Experten gesprochen. Dr. Klemens Störtkuhl ist Leiter des Lehrstuhls Sinnesphysiologie und damit vereinfach gesagt: Geruchsforscher. Er beantwortet uns die Frage, was Gerüche mit uns machen, ob gewisse Gerüche von hochprozentigem Alkohol unterdrückt werden können und warum manche ihren Geruch täglich stundenlang trainieren.

Das sind die Trends für Auto-Düfte

Der Duftbaum fürs Auto ist ein allseits beliebtes Zubehör für viele Autofahrerinnen und Autofahrer. Doch sind diese "Standard-Düfte" nicht längst überholt? Kollege Sascha Faßbender hat sich mal schlau gemacht und in der Tat: Es gibt ausgefallenere Düfte für das eigene Auto. Das geht mit dem "Weiße Rosen" oder "Weintraube-Avocado"-Duft los und endet bei "Lavendel" oder "Zuckerwatte". Lavendel soll übrigens bei Stausituationen gut gegen den Stress sein.

Die Auswahl ist also riesig und damit auch die Problematik, auf Einmal-Wegwerf-Produkte reinzufallen. Vom 50 Cent-Duftbaum bis zum 150-Euro-Designer-Duft für das Auto gibt es alles. Unser Kollege rät daher: Online sich vorher schlau machen, welches Angebot die meisten Vorteile mit sich bringt. Oder aber auf wiederbefüllbare Fläschchen setzen und je nach Duftwunsch auffüllen.

Übrigens: Bei der Höhle der Löwen hat mit Unternehmerin Kim Lohmar schon jemand einen Deal machen können. Ihr Shop "Astalea" bietet Duftsteine für das Auto an. Mit dem eigenen Lieblingsparfüm kann dieser besprüht und im Auto installiert werden. Wiederbefüllbare Fläschchen werden auch mit angeboten.

Autor: Joachim Schultheis