Wer im Freien arbeitet braucht besonderen Schutz

Die Gewerkschaft IG BAU in Mülheim warnt „Draußen-Jobber“ vor der Berufskrankheit Hautkrebs. Wer zum Beispiel als Gerüstbauer oder Landschaftsgärtner an den heißen Tagen ständig der Sonnenstrahlung ausgesetzt ist, sollte durch seinen Arbeitgeber gesondert geschützt werden. In Mülheim sind in Agrar- und Bauwirtschaft laut Arbeitsagentur derzeit etwa rund 2200 Menschen beschäftigt.

© IG BAU