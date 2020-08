Wennmann-Bad bleibt heute zu

Das Friedrich-Wennmann-Bad in Heißen bleibt heute (28. August) geschlossen. Es muss dringend was an den Fliesen repariert werden, sagt die Stadt. Wer schwimmen möchte, kann auf das Hallenbad Süd ausweichen. Es hat von 9 bis 19 Uhr geöffnet.

© Hans Blossey/FUNKE Foto Services