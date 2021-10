Wennmann-Bad bekommt Grundreinigung

Dafür erweitert die SWiMH gGmbH in den Herbstferien die Öffnungszeiten im Hallenbad Süd. Es hat vom 9. bis zum 24. Oktober folgende Öffnungszeiten: Montags bis donnerstags 7-15 Uhr, freitags 14-19 Uhr, samstags und sonntags 8-13 Uhr. In den Mülheimer Schwimmbädern gilt die 3G-Regel. Besucher müssen geimpft, genesen oder getestet sein. Auch Schüler, die nicht geimpft oder genesen sind, brauchen in den Herbstferien ein negatives Testergebnis, das nicht älter als 48 Stunden ist, da ja keine Testungen in der Schule stattfinden. Kinder und Jugendliche bis zum 18. Lebensjahr können die Schnelltests weiter kostenlos machen. Alle anderen müssen sie ab Montag bezahlen.