Weniger Wartezeit bei Corona-Tests

Mülheimer sollen bei Corona-Tests nicht mehr so lange warten müssen. Ab heute (11.9.) können noch mehr Mülheimer sich online einen Termin für einen Corona-Test beim Diagnosezentrum geben lassen. Damit will die Stadt die langen Wartezeiten an der Mintarder Straße in Zukunft verhindern.

© Martin Möller/FUNKE Foto Services