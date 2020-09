Weniger Schüler in Quarantäne

So sollen weniger Kinder den Unterricht vor Ort verpassen müssen, heißt es. In Essen gibt es dieses Modell bereits. Laut Robert Koch-Institut ist das in Ordnung. Die Stadt Mülheim erhebt gerade noch eine Statistik, wie viele Kinder sich bei uns mit dem Coronavirus angesteckt haben, nachdem sie mit einem erkrankten Mitschüler in der Klasse saßen. In den Herbstferien möchte die Stadt sich entscheiden. Im Moment ist es bei uns noch so, dass immer gleich die ganze Schulklasse in Quarantäne muss, wenn ein Kind das Coronavirus hat.