Weltmeisterin Anna Elendt schwimmt deutschen Rekord

Carmel (dpa) - Schwimm-Weltmeisterin Anna Elendt hat einen 16 Jahre alten deutschen Rekord geknackt. Beim Kurzbahn-Weltcup in Carmel in den USA schwamm sie die 200 Meter Brust in 2:20,22 Minuten. Damit unterbot Elendt die bisherige Bestmarke von Caroline Ruhnau aus Essen aus dem Jahr 2009 um 19 Hundertstelsekunden. Am schnellsten war in den Vorläufen im US-Bundesstaat Indiana Olympiasiegerin Kate Douglass aus den USA in 2:15,99 Minuten

Elendt hält nun alle sechs deutschen Rekorde im Brustschwimmen auf der 25-Meter- und der 50-Meter-Bahn. Die 24 Jahre alte Schwimmerin der SG Frankfurt, die in den USA trainiert, hatte sich bei den Weltmeisterschaften in Singapur Ende Juli überraschend den WM-Titel über 100 Meter Brust auf der Langbahn geholt.