Navigation

Weltmeisterin Anna Elendt schwimmt deutschen Rekord

Veröffentlicht: Freitag, 10.10.2025 19:18

Anna Elendt knackt einen alten deutschen Rekord. Damit hält sie nun alle nationalen Bestmarken im Brustschwimmen.

Schwimm-WM in Singapur
© Lee Jin-man/AP/dpa

Bei Weltcup in den USA

Carmel (dpa) - Schwimm-Weltmeisterin Anna Elendt hat einen 16 Jahre alten deutschen Rekord geknackt. Beim Kurzbahn-Weltcup in Carmel in den USA schwamm sie die 200 Meter Brust in 2:20,22 Minuten. Damit unterbot Elendt die bisherige Bestmarke von Caroline Ruhnau aus Essen aus dem Jahr 2009 um 19 Hundertstelsekunden. Am schnellsten war in den Vorläufen im US-Bundesstaat Indiana Olympiasiegerin Kate Douglass aus den USA in 2:15,99 Minuten

Elendt hält nun alle sechs deutschen Rekorde im Brustschwimmen auf der 25-Meter- und der 50-Meter-Bahn. Die 24 Jahre alte Schwimmerin der SG Frankfurt, die in den USA trainiert, hatte sich bei den Weltmeisterschaften in Singapur Ende Juli überraschend den WM-Titel über 100 Meter Brust auf der Langbahn geholt.

© dpa-infocom, dpa:251010-930-148357/1

Weitere Meldungen

Kusch über Enhanced Games: «Andere Welt» mit eigenen Regeln

Sport Die Zusage von Schwimmer Kusch zu den als Dopingspiele bezeichneten Enhanced Games hat für Wirbel gesorgt. Nun spricht der 32-Jährige in einem Video.

Marius Kusch

«Krass geschockt»: Kritik am Kusch-Wechsel zu Dopingspielen

Sport Mit seinem Schritt zu den Enhanced Games sorgt Marius Kusch für Aufsehen in der Schwimmszene. Ex-Schwimmstars haben eine klare Meinung dazu, auch die Verbände zeigen sich entsetzt.

Marius Kusch

Erster Deutscher gibt Zusage für umstrittene Dopingspiele

Sport Schwimmer Marius Kusch will bei den umstrittenen Enhanced Games starten, die als Dopingspiele gelten. Kusch ist der erste Deutsche bei dem Event.

Marius Kusch
skyline