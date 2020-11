Weiterer Todesfall im Zusammenhang mit Corona

In Mülheim sind innerhalb eines Tages fast 100 weitere Corona-Fälle nachgewiesen worden. Der Krisenstab der Stadt meldet heute insgesamt 575 akute und nachgewiesene Fälle in Mülheim. Zudem gibt es einen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit dem Virus. Insgesamt stieg die Zahl damit auf 22 Corona-Tote in Mülheim seit Beginn der Pandemie.

