Weiterer Corona-Toter in Mülheim

Darum steigt die Zahl der Todesfälle in Zusammenhang mit Covid19 in Mülheim auf insgesamt 15. Aktuell gibt es bei uns in der Stadt 39 Infizierte (Stand 8.10. 12.00). 624 Menschen haben das Virus überstanden und gelten als geheilt. In Quarantäne befinden sich heute 475 Menschen. Der Wert der Neuinfektionen in den letzten 7 Tagen pro 100.000 Einwohner ist von 19,9 auf 15,2 gesunken.