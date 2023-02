Weitere Haftbefehle nach Duisburger Mord vollstreckt

Die Polizei nahm die Ex-Frau und deren Schwester heute morgen in Moers fest. Sie sollen an dem Mord beteiligt gewesen sein. Im November hatte die Polizei schon den Sohn und einen Bekannten verhaftet. Die Ermittler haben den Verdacht, dass es noch weitere Beteiligte an dem Mord gibt. Deshalb haben sie heute auch Wohnungen in Wuppertal und Dorsten durchsucht. Bislang gehen sie davon aus, dass der 56-Jährige Duisburger im September nach einem Türkei-Urlaub in seiner Wohnung erschossen wurde. Einen Monat später wurde in der Wohnung Feuer gelegt, vermutlich, um Spuren zu beseitigen. Die Leiche wurde erst nach zahlreichen Suchmaßnahmen im November in einem Wald bei Moers gefunden. Die Hintergründe der Tat liegen nach wie vor im Dunkeln.