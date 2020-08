Weiter Probleme bei der Bahn

Die Bahn hat ihre Probleme am Essener Hauptbahnhof noch nicht ganz in den Griff gekriegt (Stand 17 Uhr). Einschränkungen gibt es noch bei der S 1 zwischen Essen und Dortmund. Diese startet und endet nicht am Hauptbahnhof sondern in Essen-Steele-Ost. Probleme gibt´s auch noch beim RE 2. Die Deutsche Bahn rät bei Twitter dazu, dass wir online oder in der App die Fahrplanauskunft checken, bevor wir los wollen.