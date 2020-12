Weihnachtsrenntag am Raffelberg

In Speldorf sollen 89 Pferde in neun Prüfungen starten - und zwar zwischen 10.30 Uhr und 14.30 Uhr. Zu den Favoriten zählen Sibylle Vogt, die erfolgreichste Jockeyreiterin Deutschlands, wie auch Nicol Polli. Beide Pferde werden am Mülheimer Raffelberg trainiert. Auch in der Wette um den Weihnachtspreis über 2.100 Meter besteht mit Stute Aljondra unter Jockey Jozef Bojko die Chance auf einen Mülheimer Sieg. Zu diesem Rennen zählt auch eine Gewinnausschüttung in Höhe von 15.000 Euro und einem zusätzlichen Jackpot von circa 6.000 Euro.

Hier geht es zum Livestream.