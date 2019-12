Weihnachten: Müllabfuhr verschiebt sich

Die Müllabfuhr kommt nach den Weihnachtsfeiertagen jeweils einen Tag später. Am Freitag, 27. Dezember, wird der Müll für den zweiten Weihnachtstag abgeholt, am Samstag der Müll für den Freitag. Am Montag und an Silvester fährt die Müllabfuhr ganz normal ihre Tour. Nach Neujahr verschiebt sich die Abholung dann wieder um einen Tag nach hinten.

