Wegen Ostern: Müllabfuhr kommt einen Tag früher

Die Müllabfuhr kommt jetzt wegen Ostern einen Werktag früher. Morgen leert die MEG die Tonnen, die eigentlich erst am Montag dran wären. Am Montag geht es dann mit den Mülltonnen für Dienstag weiter. Nach Ostern kommt die Müllabfuhr dann einen Werktag später. Wir sollen die Mülltonnen weiterhin schon ab 6 Uhr an die Straße stellen, sagt die MEG.

© DANIEL ELKE / FUNKE Foto Services