Wegen Ostern: Einige Mülltonnen schon morgen rausstellen

Ab Montag kommt die Müllabfuhr dann immer einen Tag früher. Es werden also am Montag schon die Tonnen für Dienstag abgeholt, Dienstag dann für Mittwoch, Mittwoch für Donnerstag und am Donnerstag wird die Tonne für Karfreitag geleert. In der Woche nach Ostern kommt die Müllabfuhr immer einen Tag später als gewohnt, da sich die Leerung vom Ostermontag auf Dienstag verschiebt. Die Tonnen, die Freitag dran wären, werden dann auch erst Samstag geleert.