Weg frei für Styrumer Künstlerviertel

Auf dem Gelände des Holzgroßhandels Breuer in Styrum kann bald das angedachte Wohn- und Kreativ-Viertel "ARTRONAUT" entstehen. Der Planungsausschuss hat nun beschlossen, den Bebauungsplan dafür einzuleiten. Zwar wird der Holzhandel in etwas abgeänderter Form weitergeführt, aber einige Lagerflächen auf dem Gelände an der Oberhausenerstraße direkt an der A40 sollen weichen.

© Stadt Mülheim